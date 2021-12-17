Вице-спикер Национального собрания Армении встретился с послом Польши в РА

16 декабря вице-спикер Национального собрания Армении, член Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в Республике Армения Павлом Чеплаком.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Ишхан Сагателян представил послевоенную ситуацию в стране, агрессивные действия азербайджанских Вооруженных сил в отношении суверенной территории Армении и актуальность возвращения армянских военнопленных. Он подчеркнул необходимость озвучивания четкой позиции европейских чиновников по вышеуказанным вопросам.

Был затронут и вопрос статуса Арцаха. Стороны обсудили вопросы, касающиеся демократии в Армении.

Посол, поблагодарив за прием, коснулся многовековых дружественных армяно-польских отношений. Павел Чеплак выразил надежду, что сотрудничество между законодательными органами двух стран будет расширяться .

Ишхан Сагателян выразил готовность содействовать улучшению армяно-польских отношений и развитию межпарламентских связей.