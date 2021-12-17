Париж надеется продвинуться по вопросу нормандского формата, заявил Макрон

Франция в ближайшие недели надеется добиться прогресса в рамках нормандского формата по украинскому вопросу и рассчитывает на возвращение России к обсуждениям, как передает Арменпресс, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

"(Нужно) вернуть Россию в политические рамки, лишь они позволят урегулировать украинский вопрос. Это минские соглашение в нормандском формате, что мы обсуждали вчера, и хотели бы добиться продвинуться вперед по этому вопросу в ближайшие недели", - заявил французский лидер в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем после саммита ЕС в Брюсселе. Видеозапись опубликовал Елисейский дворец.

По словам Макрона, по отношению к урегулированию украинского вопроса США и страны Евросоюза "придерживаются многостороннего подхода". В частности, это "подход сдерживания", в рамках которого стороны посылают "весьма четкие сигналы" и координируют усилия.

Ранее европейские лидеры, как заявлял глава Евросовета Шарль Мишель, призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.