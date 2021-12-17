В 14 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение

17 декабря в 11:10 по местному времени (07:10 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения на границе Грузии с Арменией, в 14 км к северо-востоку от села Бавра, зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.20 северной широты и 43.93⁰ восточной долготы, с глубиной очага в 10 км, магнитудой 2.6.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении, отмечая, что сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Бавра Ширакской области силой в 3 балла, в селе Зуйгахбюр - силой в 2 балла.