Япония намерена принять рекордно большой военный бюджет

Министерство обороны Японии запросило рекордно высокую сумму бюджета на следующий финансовый год (начнется с 1 апреля 2022 года) – более 5,4 триллиона иен (около 47,8 миллиарда долларов), как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Министерство обороны намерено попросить из бюджета 5 триллионов 479,7 миллиарда иен (48,49 миллиарда долларов). В настоящее время эта сумма согласовывается с министерством финансов страны.

В частности, на разработку оснащенных искусственным интеллектом беспилотников, которые могли бы заранее предупреждать истребители об опасности, планируется выделить 10,1 миллиарда иен (89 миллионов долларов). На модификацию управляемых крылатых ракет большого радиуса действия, которыми можно было бы оснастить корабли и истребители, запрашивается 39,3 миллиарда иен (347,8 миллиона долларов).

Военные расходы Японии растут уже 10 лет подряд, однако пока они не достигли уровня 2% ВВП.

При этом в дополнительном бюджете на текущий финансовый год на военные расходы будет выделено 773,8 миллиарда иен (6,84 миллиарда долларов).