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США приветствуют встречи Пашиняна и Алиева в Брюсселе: Государственный департамент

США приветствуют встречи Пашиняна и Алиева в Брюсселе: Государственный департамент

Соединенные Штаты Америки содействуют установлению прямых контактов между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Соединенные Штаты приветствуют недавние встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшиеся в Брюсселе. Мы решительно поддерживаем и будущие прямые контакты, направленные на установление мира в регионе», - написал Нед Прайс.


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