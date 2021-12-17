В Арцахе подтверждено 23 случая заражения COVID-19

16 декабря в Республике Арцах проведено 547 тестов, подтверждено 23 новых случая заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Минздрав Республики Арцах сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 94 инфицированных. Врачи состояние 14 пациентов оценивают как крайне тяжелое, 51 - как тяжелое. Среди них есть и молодые люди. Больные с легкими формами амбулаторное лечение получают в домашних условиях.

В 2021 году для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе обследовано 29 590 граждан, из которых у 4 624 оказался положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.