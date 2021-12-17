Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» отменила все рейсы в Россию с 20 декабря по 31 января. Как передает «Арменпресс», авиакомпания распространила об этом сообщение, которое мы и приводим ниже:

«Уважаемые соотечественники, дорогие пассажиры.

Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» сообщает, что в связи с возникновением обстоятельств, не зависящих от компании, (в том числе и в связи с опасениями компетентных российских органов по поводу распространения COVID-19), компания была вынуждена отменить рейсы из Еревана в Российскую Федерацию, запланированные с 20 декабря по 31 января.

Авиакомпания обеспечит скорую и безопасную перевозку пассажиров всех рейсов, запланированных с 17 декабря по 19 декабря, в места назначения, так же, как уже обеспечила доставку всех пассажиров прежних рейсов. Компания предлагает всем пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств, или перечисление суммы на имя пассажира в виртуальный кошелек онлайн-среды компании FLYONE ARMENIA в размере 120% от суммы билета. Если билет был приобретен через агентство, пожалуйста, обращайтесь в агентство для обмена даты или возврата средств. Наши сотрудники для быстрого и своевременного решения любых возникающих проблем продолжат оставаться на постоянной связи с пассажирами всех рейсов в Россию. Услуги обслуживания пассажиров компании будут доступны в усиленном режиме. Сообщаем, что по другим направлениям рейсы компании будут выполняться по заранее объявленному графику. Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» приносит извинения своим пассажирам за возникшие неудобства и сообщает, что прилагает и приложит все усилия для преодоления имеющихся проблем в кратчайшие сроки».