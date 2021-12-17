Страны G7 назвали главную угрозу для человечества

Страны "Большой семерки" признали высокие темпы распространения омикрон-штамма коронавируса самой серьезной угрозой для здоровья человечества. Как передает Арменпресс, об этом сообщает на сайте Министерства здравоохранения Великобритании.

Они призвали укреплять сотрудничество между государствами и обмениваться имеющимися данными для того, чтобы как можно скорее найти способ решения проблемы.

В совместном заявлении говорится о необходимости обеспечить равный доступ к прививкам и диагностике заражения,.

В ноябре новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. По предварительным данным, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Специалисты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.