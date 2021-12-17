Саммит ЕС не смог принять итоговое заявление по энергетическому кризису из-за разногласий

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли принять итоговое заявление по энергетическому кризису в Европе из-за разногласий между странами сообщества. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в четверг по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы осознаем, что за столом разные мнения, и поэтому не смогли принять заключение. Мы вернемся к этому вопросу на следующем саммите", - сказал он.

По словам Мишеля, "энергетический кризис - очень серьезный и важный вопрос, решению которого привержены все лидеры". "Но было понятно, что сегодня мы не сможем достичь соглашения", - добавил он.

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник на полях саммита, серьезные разногласия между странами - членами ЕС возникли, в частности, из-за атомной энергетики - можно ли считать ее чистой или нет.

Осенью в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Цены впоследствии почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.