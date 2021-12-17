“Ереванский бестселлер”: лидируют 3 книги Наринэ Абгарян: переводы, ноябрь 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за ноябрь.

На первом месте «Ешь, молись, люби» американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писателницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Перевела: Лилит Айрапетян.

На втором месте “Унесенные ветром” Маргарет Митчелл. Действие романа происходит в Атланте, Клейтоне, штат Джорджи, в эпоху гражданской войны и становления США. Дочь богатой владелицы плантации Скарлетт О'Хара вынуждена бороться с голодом и бедностью во время и после войны, сохранить свою землю, унаследованную от отца, и попытаться найти свое счастье. Это история Золушки с противоположным повествованием. Богатая и беззаботная красавица погружается в нищету и голод. Роман о непростом взрослении беззаботной девушки. Перевела: Ануш Седракян.

На третьем месте “Безмолвный пациент” Алекса Михаэлидеса. Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница замужем за известным, модным фотографом, она живет в престижном районе Лондона. Однажды поздно вечером, когда ее муж Габриэль вернулся со съемок, Алисия выстрелила ему пять раз в лицо, после чего она не произнесла ни слова. Алисия отказывается говорить или объяснять ситуацию, что семейную трагедию превращает в еще большую тайну, разжигающую воображение общества. Алисия сразу становится знаменитой, она от рекламы и общественного внимания прячется в психиатрической больнице и становится безмолвной пациенткой пациенткой. Тео Фабер - криминальный психотерапевт, он давно ждал возможности поработать с Алисией. Чтобы узнать, почему же она убила своего мужа, он решает заставить Алисию заговорить. Перевела: Астхик Атабекян.

На четвертом месте - книга Наринэ Абгарян “Манюня”, перевод которой осуществила Наринэ Гижларян. Это необычная история о детстве, о двух подругах - Наринэ и Манюне, о строгой и доброй Тай-бабушке Манюни, а также о многочисленных родственниках, попадающих в непрекращающиеся передряги. Книга пропитана армянским солнцем и армянскими ароматами. Детство, полное нежности и веселья, которое делает человека счастливым на протяжении всей его жизни. Книга удостоена Национальной литературной премии России “Рукопись года”.

На пятом месте книга Наринэ Абгарян “Зулали”. Эта книга о горьком и счастливом мире людей, которые не замечают времени, не боятся парить и что-то смешное находят даже в трагедии. Мир стариков, детей и взрослых - людей, потерявших веру, но не отчаявшихся, раз и навсегда погружен в измерение, где сбываются мечты. Перевела: Наринэ Гижларян.

На шестом месте также книга Нарине Абгарян “Симон”. В небольшом армянском селе Берд умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением окружающих, прославился любовными приключениями. Симон очень любил женщин. Каждому новому роману он давался безоговорочно: его соблазняли, обожествляли, ревновали, но ему удавалось с достоинством попрощаться. Это причина, по которой его любимые женщины встретились на его похоронах: разодетая Софья, Тевосанц Элиза, в одежде, отправленной сыновьями из Америки, Бочканц Сусанна, благополучно выдавшая дочь замуж в Россию, вдова Сильва и, конечно, законная жена Симона, Мелания, которая на протяжении многих лет терпеливо выдерживала любвеобильный характер мужа. Перевела: Наира Хачатрян.

“Моя гениальная подруга” Елены Ферранте - на седьмом месте. Главные героини - вспыльчивая Лила и автор книги Елена. Они становятся женщинами, матерями, лидерами и всегда поддерживают сложную, иногда противоречивую дружбу. В романе сплетены истории Лилы и Елены, от их судьбоносной встречи в возрасте 10 лет до школьной юности. Роман “Моя гениальная подруга” - это трогательное созерцание, раскрывающее сущность дружбы, это история целой нации. Через истории жизни этих двух женщин Ферранте рассказывает историю района, города, страны, которая со временем меняет отношения между двумя главными героинями. Перевела: Дженни Филян.

«Девы» Алекса Михаэлидиса на восьмом месте. Эдвард Фоска - убийца. Марьяна не сомневается в этом. Но Фоска неуловим, неосязаем. Фоску, доброжелательного и харизматичного профессора греческой трагедии в Кембриджском университете, обожают и профессора, и студенты, особенно члены секретной группы «Девы». Марианна Андрос - блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. «Девы» привлекают ее внимание, когда в Кембридже находят безжизненное тело одной из участниц, племянницы Марианны - Зоуи. Когда-то и Марианна училась в том же университете. Она сразу понимает, что идиллическая красота высоких башен и древние традиции скрывают что-то зловещее. Она убеждена, что убийца - Эдвард Фоска, хотя у последнего есть алиби. Но почему под мишенью профессор должны оказываться студентки? Переводчик: Астхик Атабекян.

На девятом месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела: Арпи Атабекян.

На десятом месте - произведение Джоджо Мойес “До встречи с тобой”. В жизни бывают переломные моменты, моменты, которые, независимо от нашей воли, меняют все, что будет потом, все, что мы почувствуем и поймем позже. Встреча Луизы и Уилла, возможно, для одной -возможность выйти из тяжелого финансового положения, для другого - жизненная необходимость, а, возможно, что случайностей не бывает. Во всяком случае, их встреча переворачивает с ног на голову жизнь обоих, и в основе возможность выбора, сделать жизнь ближнего полнее, чем можно представить. Перевод: Мери Даллакян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).