В рамках визита секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Соединенные Штаты Америки американский аналитический центр «Атлантический совет» (Atlantic Council) организовал встречу с представителями экспертного сообщества.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, секретарь представил подходы Армении к разблокированию региона.

В формате вопросов-ответов был обсужден широкий круг вопросов, включая и процессы становления демократических институтов, приоритеты внешней политики Армении и борьбу с изменением климата.