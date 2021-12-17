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Секретарь СБ Армении встретился с представителями экспертного сообщества аналитического центра "Атлантический совет"

Секретарь СБ Армении встретился с представителями экспертного сообщества аналитического центра "Атлантический совет"

В рамках визита секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Соединенные Штаты Америки американский аналитический центр «Атлантический совет» (Atlantic Council) организовал встречу с представителями экспертного сообщества.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, секретарь представил подходы Армении к разблокированию региона.

В формате вопросов-ответов был обсужден широкий круг вопросов, включая и процессы становления демократических институтов, приоритеты внешней политики Армении и борьбу с изменением климата.


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