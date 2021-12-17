Секретарь СБ Армении встретился с представителями экспертного сообщества аналитического центра "Атлантический совет"
10:05, 17 Декабрь, 2021
В рамках визита секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Соединенные Штаты Америки американский аналитический центр «Атлантический совет» (Atlantic Council) организовал встречу с представителями экспертного сообщества.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности, секретарь представил подходы Армении к разблокированию региона.
В формате вопросов-ответов был обсужден широкий круг вопросов, включая и процессы становления демократических институтов, приоритеты внешней политики Армении и борьбу с изменением климата.
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