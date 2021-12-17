Ряд политических деятелей Нидерландов награждены государственными наградами Республики Армения

Указом Президента Республики Армения по случаю 30-летия Независимости Армении за значительный вклад в установление, укрепление и развитие дружеских отношений с Республикой Армения группа голландских политиков награждена государственными наградами Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство РА в Нидерландах.

Андре Равут и Инге Дрост награждены медалями Мхитара Гоша, Гарри ван Боммель, Лин ван Дайк медалями «Благодарность» и Анна-Мария Матар медалью Мовсеса Хоренаци.

«Горячо поздравляем друзей армянского народа, благодарим их за многолетний вклад и за преданность», - говорится в сообщении посольства.