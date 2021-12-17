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В большинстве регионов Армении идет снег

В большинстве регионов Армении идет снег

По состоянию на 09:00 17 декабря в районах Апаран, Арагац, Абовян, Раздан, Севан, Гавар, Мартуни, Арарат, Ехегнадзор, Вайк, Сисиан, Мегри и Дилижан идет снег.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожное управление. Перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом. В районе Масиса - туман, видимость - 100 метров.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.


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