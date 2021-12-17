Европейские индексы выросли - 16-12-21
МОСКВА, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.03% и составил 15636.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.12% и составил 7005.07 пункта, британский FTSE вырос на 1.25% и составил 7260.61 пункта, а российский RTSI вырос на 4.13% и составил 1604.70 пункта.
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