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Европейские индексы выросли - 16-12-21

Европейские индексы выросли - 16-12-21

МОСКВА, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.03% и составил 15636.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.12% и составил 7005.07 пункта, британский FTSE вырос на 1.25% и составил 7260.61 пункта, а российский RTSI вырос на 4.13% и составил 1604.70 пункта.


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