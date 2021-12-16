Порядок выражения недоверия мэру Еревана
21:38, 16 Декабрь, 2021
Совет старейшин Еревана начал процесс выражения недоверия мэру. Как сообщает Арменпресс, провес начат в рамках статьи 40 закона Республики Армения “О местном самоуправлении в городе Ереване”. Ниже представляем текст данной статьи:
- Не менее чем одна треть от общего числа членов Совета может представить проект решения о выражении недоверия мэру. Проект решения содержит имя и фамилию того члена Совета, которого инициативная группа выдвигает в качестве кандидата в мэры, а также он должен быть подписан всеми членами инициативной группы.
- Проект решения о выражении недоверия мэру вручается мэру, а также фракциям Совета. Фракции Совета незамедлительно уведомляют об этом членов своих фракций.
- Проект решения о выражении недоверия мэру с предложением другой кандидатуры также может быть представлен не менее чем одной трети от общего числа членов Совета, не вошедших в инициативную группу, в течение 36 часов после представления проекта решения о выражении недоверия мэру.
- Заседание Совета созывается силой закона в 10.00 часов третьего рабочего дня после представления проекта решения о выражении недоверия мэру, на котором тайным голосованием решается вопрос о выражении недоверия мэру.
- Голосование проводится тайно бюллетенями для голосования, в которые включается кандидат, выдвинутый проектом решения о выражении недоверия мэру, а если имеются два таких проекта, то два кандидата. Каждый член Совета имеет право одного голоса.
- Недоверие мэру выражается, если выдвинутый кандидат (один из кандидатов) получает большинство голосов от общего числа членов Совета.
- Действующий мэр слагает с себя полномочия в случае, установленном частью 6 настоящей статьи, а новоизбранный мэр в недельный срок вступает в полномочия в порядке, установленном статьей 47 настоящего Закона.
- Инициатива представления проекта решения о выражении недоверия мэру может проявляться не ранее чем через год после вступления в полномочия мэра и рассмотрения вопроса о выражении недоверия.
- Предложение о выражении недоверия мэру не может быть внесено во время военного или чрезвычайного положения.
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