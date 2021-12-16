Порядок выражения недоверия мэру Еревана

Совет старейшин Еревана начал процесс выражения недоверия мэру. Как сообщает Арменпресс, провес начат в рамках статьи 40 закона Республики Армения “О местном самоуправлении в городе Ереване”. Ниже представляем текст данной статьи:

Не менее чем одна треть от общего числа членов Совета может представить проект решения о выражении недоверия мэру. Проект решения содержит имя и фамилию того члена Совета, которого инициативная группа выдвигает в качестве кандидата в мэры, а также он должен быть подписан всеми членами инициативной группы.

Проект решения о выражении недоверия мэру вручается мэру, а также фракциям Совета. Фракции Совета незамедлительно уведомляют об этом членов своих фракций.

Проект решения о выражении недоверия мэру с предложением другой кандидатуры также может быть представлен не менее чем одной трети от общего числа членов Совета, не вошедших в инициативную группу, в течение 36 часов после представления проекта решения о выражении недоверия мэру.

Заседание Совета созывается силой закона в 10.00 часов третьего рабочего дня после представления проекта решения о выражении недоверия мэру, на котором тайным голосованием решается вопрос о выражении недоверия мэру.

Голосование проводится тайно бюллетенями для голосования, в которые включается кандидат, выдвинутый проектом решения о выражении недоверия мэру, а если имеются два таких проекта, то два кандидата. Каждый член Совета имеет право одного голоса.

Недоверие мэру выражается, если выдвинутый кандидат (один из кандидатов) получает большинство голосов от общего числа членов Совета.

Действующий мэр слагает с себя полномочия в случае, установленном частью 6 настоящей статьи, а новоизбранный мэр в недельный срок вступает в полномочия в порядке, установленном статьей 47 настоящего Закона.

Инициатива представления проекта решения о выражении недоверия мэру может проявляться не ранее чем через год после вступления в полномочия мэра и рассмотрения вопроса о выражении недоверия.