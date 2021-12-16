Вице-спикер НС Сагателян провел встречу с послом Польши в Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении Ишхан Сагателян 16 декабря встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Польша в Армении Павлом Чеплаком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, И.Сагателян представил послевоенную ситуацию, коснулся агрессивных действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Армении, а также счел актуальным вопрос возвращения армянских военнопленных на родину. Заместитель спикера НС подчеркнул важность выражения четкой позиции европейских стран по указанным вопросам.

Затронута также проблема статуса Арцаха.

Стороны обсудили вопросы демократии в Армении.

Посол, поблагодарив за прием, особо отметил вековые армяно-польские дружественные отношения. Павел Чеплак выразил надежду на углубление сотрудничества законодательных органов двух стран.

Вице-спикер НС выразил готовность содействововать улучшению армяно-польских отношений, развитию межпарламентских связей.