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Замглавы МИД РФ обсудил с послами Армении и ряда других стран проблематику общеевропейской и евразийской безопасности

Замглавы МИД РФ обсудил с послами Армении и ряда других стран проблематику общеевропейской и евразийской безопасности

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков 16 декабря встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялось обстоятельное обсуждение проблематики общеевропейской и евразийской безопасности. Представители дипмиссий были проинформированы о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии.


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