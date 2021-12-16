Замглавы МИД РФ обсудил с послами Армении и ряда других стран проблематику общеевропейской и евразийской безопасности

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков 16 декабря встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялось обстоятельное обсуждение проблематики общеевропейской и евразийской безопасности. Представители дипмиссий были проинформированы о российских предложениях по обеспечению международно-правовых гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе и Евразии.