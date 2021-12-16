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Представлены подробности совещания Пашиняна с членами фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана

Представлены подробности совещания Пашиняна с членами фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с членами фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана сложившийся между мэром и мэрией Еревана кризис. Как сообщает Арменпресс, об этом, заявил в беседе с журналистами член фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Армен Котолян.

«Есть политический кризис, есть разногласия в политических установках, и уже известно, что Айк Марутян уже как год вышел из партии «Гражданский договор». Мы около года пытаемся найти пути сотрудничества, но, к сожалению, у нас это не получается», - сказал Котоян.

Он сообщил, что фракция в ближайшее время выступит с заявлением.

Напомним, что фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс объявления вотума недоверия мэру Айку Марутяну. 

В прессе отмечается, что вместе с объявлением вотума недоверия фракция «Мой шаг» Совета старейшин выдвигает кандидатуру Грачья Саркисяна на пост мэра.


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