Представлен проект бюджета Еревана на 2022 год

Заместитель мэра Сергей Нерсесян представил проект бюджета Еревана на 2022 год, согласно которому предусмотрено приобретение автобусов и лифтов, ремонт детских садов, медицинских учреждений, увеличение зеленых насаждений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, доходная часть бюджета Еревана согласно проекту составит около 94,6 млрд драмов, расходная часть - 98,8 млрд драмов. Дефицит составит 4,2 млрд драмов. Предусмотрен рост собственных доходов на 3.8 млрд драмов по сравнению с 2021 годом, что автоматически означает реализацию большего количества программ на эквивалентную сумму.