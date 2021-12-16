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Представлен проект бюджета Еревана на 2022 год

Представлен проект бюджета Еревана на 2022 год

Заместитель мэра Сергей Нерсесян представил проект бюджета Еревана на 2022 год, согласно которому предусмотрено приобретение автобусов и лифтов, ремонт детских садов, медицинских учреждений, увеличение зеленых насаждений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, доходная часть бюджета Еревана согласно проекту составит около 94,6 млрд драмов, расходная часть - 98,8 млрд драмов. Дефицит составит 4,2 млрд драмов. Предусмотрен рост собственных доходов на 3.8 млрд драмов по сравнению с 2021 годом, что автоматически означает реализацию большего количества программ на эквивалентную сумму.


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