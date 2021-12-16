Америабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и GCP на 20 млн долларов 

Америабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов США с целью финансирования малых и средних предприятий и «зеленых» проектов в Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе банка.

«Как ответственное финансовое учреждение, мы постоянно стремимся принимать более активное участие в проектах по защите окружающей среды и рады сотрудничать с нашими давними партнерами – компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на этом пути. Финансирование МСП и «зеленых» проектов представляют особую важность для нас. Благодаря предоставленным кредитам, мы сможем увеличить доступ к финансовым средствам для малых и средних предприятий, действующих в Армении, одновременно способствуя защите окружающей среды», - отметил генеральный директор ЗАО «Америабанк» Артак Анесян.

«Мы рады предоставить Америабанку первоочередные кредиты совместно с Глобальным фондом климатического партнерства. Америабанк является одним из наших давних и крупнейших партнеров в мире. Надеемся, что данные кредиты позволят расширить объемы финансирования малых и средних предприятий и «зеленых» проектов, способствуя при этом экономическому восстановлению Армении после двойного шока, пережитого Арменией в 2020г.», отметил старший специалист по инвестициям компании responsAbility в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Кавказского региона Юнес Боазис.