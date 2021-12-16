Пашинян проводит встречу с членами фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в штаб-квартиру партии «Гражданский договор» для встречи с членами фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана. Как сообщает Арменпресс, его встретил председатель правления партии «Гражданский договор», министр обороны Сурен Папикян.

По муссируемым слухам, на встрече будет обсуждаться вопрос об объявлении вотума недоверия мэру Еревана Айку Марутяну.

Напомним, что фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс объявления вотума недоверия мэру Айку Марутяну.

В прессе отмечается, что вместе с объявлением вотума недоверия фракция «Мой шаг» Совета старейшин выдвигает кандидатуру Грачья Саркисяна на пост мэра.