Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-12-21

ЕРЕВАН, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 декабря, курс доллара США сократился на 2.00 драмa и составил 480.02 драм. Курс евро сократился на 0.23 драмa и составил 543.05 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.53 драм. Курс британского фунта сократился на 0.97 драмa и составил 637.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 241.57 драмa и составила 27295.58 драм. Цена серебра сократилась на 7.06 драмa и составила 336.52 драм. Цена платины сократилась на 58.58 драмa и составила 14059.46 драм.