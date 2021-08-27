Предстоящие на 17 декабря мероприятия
17:46, Декабрь 16, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:27 Пашинян проводит встречу с членами фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана
- 18:07 Президент Армен Саркисян посетил апостольскую нунциатуту Святого Престола в Армении
- 17:46 Предстоящие на 17 декабря мероприятия
- 17:45 Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял посла РФ в Армении Сергея Копыркина
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-12-21
- 17:43 Азиатские индексы - 16-12-21
- 17:30 Швеция отменила свободный въезд гражданам других стран Скандинавии
- 17:16 Президент Армен Саркисян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева
- 17:10 Премьер-министр Пашинян направил поздравительные послания Касым-Жомарту Токаеву и Нурсултану Назарбаеву
- 17:04 Тяжелоатлет Симон Мартиросян стал бронзовым призером Чемпионата мира
- 17:03 Японский премьер пока не планировал посещение пекинской Олимпиады
- 16:58 Иран передаст МАГАТЭ информацию с камер в Кередже после снятия санкций
- 16:47 Армен Саркисян принял посла Беларуси в Армении
- 16:41 В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом
- 16:15 Степан Галстян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении
- 16:02 За наркопреступления в Грузии задержаны четыре человека
- 15:38 Второй Смарт-центр в Армении будет построен в Армавирской области
- 15:30 Зеленский обсудил со Столтенбергом сотрудничество в регионе Черного и Азовского морей
- 15:30 Арман Татоян представил постоянному представителю Программы развития ООН вопрос армянских пленных
- 15:28 Глава МИД Турции в ОАЭ объявил имя представителя Турции по урегулированию отношений с Арменией
- 15:05 Солидарность, единство: езидская община отмечает День Красного Султан Езида
- 14:56 Вердикт Международного суда оказал определенное видимое влияние на Азербайджан: Егише Киракосян
- 14:50 ВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дня
- 14:48 Гаро Пайлан заявил, что готов внести свой вклад в нормализацию отношений между Арменией и Турцией
- 14:23 В ЮАР назвали самые частые симптомы омикрон-штамма
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