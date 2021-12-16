Азиатские индексы - 16-12-21

ТОКИО, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.13% и составил 29066.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.46% и составил 2013.08 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.75% и составил 3675.02 пункта, а HANG SENG вырос на 0.23% и составил 23475.50 пункта.