Швеция отменила свободный въезд гражданам других стран Скандинавии

Правительство Швеции отменило для граждан Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии право въезда в страну без предъявления сертификата о вакцинации (санитарного паспорта), как передает Арменпресс, об этом сообщает АР. Новые правила вступают в силу с 21 декабря.

Министр по здравоохранению и социальным вопросам Лена Халленгрен на пресс-конференции призвала всех въезжающих сдавать по приезде тест на коронавирус в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Она отметила, что распространение инфекции резко ускоряется и с "омикроном" стало трудно прогнозировать, как она будет распространяться в будущем.

Министр также предупредила, что праздновать Рождество с друзьями и близкими пока разрешается, но будет правильней собираться в узком кругу и если у кого-то появляются симптомы респираторного заболевания, ему лучше отменить участие в вечеринке.

Швеция отличалась от других стран Европы относительно мягким подходом к ковид-ограничениям, ее власти больше полагались на сознательность граждан, чем на запреты и предписания.