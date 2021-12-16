Президент Армен Саркисян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева
17:16, 16 Декабрь, 2021
Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Иманбаева с государственным праздником Казахстана – Днём независимости и передал свои добрые пожелания дружественному народу Казахстана.
На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в двустороннем и многостороннем форматах. Речь шла также о вопросах региональной безопасности и стабильности.
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