Президент Армен Саркисян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Иманбаева с государственным праздником Казахстана – Днём независимости и передал свои добрые пожелания дружественному народу Казахстана.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в двустороннем и многостороннем форматах. Речь шла также о вопросах региональной безопасности и стабильности.