Премьер-министр Пашинян направил поздравительные послания Касым-Жомарту Токаеву и Нурсултану Назарбаеву

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, в частности, говорится:

“Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия Независимости Республики Казахстан.

За прошедшие три десятилетия Казахстан добился значительных успехов в политической и социально-экономической сферах, закрепил за собой достойное место на международной арене.

Уверен, что наши совместные усилия будут ориентированы на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Арменией и Казахстаном как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений, многосторонних организаций, что всецело исходит из интересов народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов, а дружественному народу Казахстана – мира и процветания”.

В послании первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву говорится:

“Уважаемый Нурсултан Абишевич,

Тепло и сердечно поздравляю Вас с 30-летием Независимости Республики Казахстан.

За период, прошедший с момента провозглашения государственной независимости, Казахстан достиг общепризнанных успехов в политическом, социально-экономическом развитии страны и обеспечении широкой представленности на международной арене. И в этом неоспорим Ваш личный вклад.

Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимного уважения народов Армении и Казахстана будут всегда служить ориентиром для продвижения межгосударственных отношений как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

Желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам Казахстана – мира и процветания”.