Тяжелоатлет Симон Мартиросян стал бронзовым призером Чемпионата мира

Член сборной Армении по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр Симон Мартиросян стал бронзовым призером Чемпионата мира.

Как сообщает Арменпресс, основной поединок в весовой категории 109 кг на чемпионате мира в Ташкенте прошел между двумя представителями Узбекистана, чемпионами двух предыдущих Олимпийских игр, и Симоном Мартиросяном.

В первом подходе рывка Мартиросян поднял 188 кг, затем он не смог правильно зафиксировать 193 кг, а затем 196 кг. В этом упражнении Симон Мартиросян выиграл малую серебряную медаль. За первый подход в толчке армянский тяжелоатлет поднял 228 кг, потом не подняла 237 кг. С результатом 416 кг Мартиросян стал бронзовым призером.

В этой весовой категории с результатом 433 кг чемпионом мира стал Акбар Джураев из Узбекистана.

17 декабря Вараздат Лалаян и Гор Минасян поборются за медали в супертяжелой весовой категории. Начало соревнований в 15:00.