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Тяжелоатлет Симон Мартиросян стал бронзовым призером Чемпионата мира

Тяжелоатлет Симон Мартиросян стал бронзовым призером Чемпионата мира

Член сборной Армении по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр Симон Мартиросян стал бронзовым призером Чемпионата мира.

Как сообщает Арменпресс, основной поединок в весовой категории 109 кг на чемпионате мира в Ташкенте прошел между двумя представителями Узбекистана, чемпионами двух предыдущих Олимпийских игр, и Симоном Мартиросяном.

В первом подходе рывка Мартиросян поднял 188 кг, затем он не смог правильно зафиксировать 193 кг, а затем 196 кг. В этом упражнении Симон Мартиросян выиграл малую серебряную медаль. За первый подход в толчке армянский тяжелоатлет поднял 228 кг, потом не подняла 237 кг. С результатом 416 кг Мартиросян стал бронзовым призером.

В этой весовой категории с результатом 433 кг чемпионом мира стал Акбар Джураев из Узбекистана.

17 декабря Вараздат Лалаян и Гор Минасян поборются за медали в супертяжелой весовой категории. Начало соревнований в 15:00.


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