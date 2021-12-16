Иран передаст МАГАТЭ информацию с камер в Кередже после снятия санкций

Власти Ирана передадут информацию с видеокамер на объекте по сбору центрифуг в Кередже Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) после того, как в отношении Тегерана будут отменены санкции США по ядерной сделке. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Мы достигли договоренности, что МАГАТЭ пойдет на необходимое сотрудничество, чтобы камеры на объекте в Кередже были тщательно изучены [иранскими экспертами] с технической и правовой сторон, а также с точки зрения безопасности", - цитирует его телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

По словам Камальванди, "это необходимо, чтобы убедиться, что эти камеры не будут использованы организаторами диверсий". "Как только все санкции будут сняты, мы сможем передать информацию с камер в распоряжение МАГАТЭ", - отметил он.

Тегеран с февраля прекратил передавать МАГАТЭ информацию с камер наблюдения на ядерных объектах в рамках нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. При этом аппаратура продолжает работать и данные сохраняются у Ирана. Власти исламской республики заявляли, что в случае возвращения всех сторон к ядерной сделке информация с камер может быть передана МАГАТЭ.

Во вторник Тегеран и МАГАТЭ достигли соглашения, в рамках которого иранская сторона разрешила заменить видеокамеры на объекте по сборке центрифуг в Кередже. По информации агентства Тасним, решение было принято после того, как Тегеран завершил основную часть расследования после диверсии на объекте в июне, а также получил разрешение для иранских экспертов проверить новые видеокамеры.

Иранская сторона неоднократно призывала МАГАТЭ выступить с осуждением диверсий в отношении атомной инфраструктуры в исламской республике, включая попытку саботажа на объекте ОАЭИ в Кередже в июне. Однако, как заявил глава организации Мохаммад Эслами после переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, агентство не будет осуждать диверсию, поскольку занимается только техническими вопросами и избегает политизации.