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Армен Саркисян принял посла Беларуси в Армении

Армен Саркисян принял посла Беларуси в Армении

Президент Армен Саркисян 16 декабря принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата президента Армении, на встрече Армен Саркисян и Александр Конюк обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Также были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.


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