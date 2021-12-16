Армен Саркисян принял посла Беларуси в Армении
16:47, 16 Декабрь, 2021
Президент Армен Саркисян 16 декабря принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата президента Армении, на встрече Армен Саркисян и Александр Конюк обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.
Также были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.
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