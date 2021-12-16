Армен Саркисян принял посла Беларуси в Армении

Президент Армен Саркисян 16 декабря принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата президента Армении, на встрече Армен Саркисян и Александр Конюк обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Также были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.