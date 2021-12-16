В России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом

Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России выросло с 16 до 25, заявила вице-премьер, председатель оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции Татьяна Голикова, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону", — сказала она, выступая в Госдуме.

По словам чиновницы, избежать распространения "омикрона" невозможно, особенно, в условиях трансграничных перемещений в новогодний период. Если возникнет потребность в создании новой вакцины, регистрировать препарат будут по ускоренной процедуре в связи с ЧС, добавила она.

Голикова также привела обновленные данные по коллективному иммунитету — показатель составил 57,7 процента — и уровню вакцинации населения — полностью привиты 70,4 миллиона россиян, одним компонентом — 76,4 миллиона.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.