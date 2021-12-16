Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

Степан Галстян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Степан Галстян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении

Указом Президента Республики Армения Степан Галстян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении.

Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]