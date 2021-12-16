Степан Галстян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении
Указом Президента Республики Армения Степан Галстян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении.
Как передает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
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