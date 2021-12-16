За наркопреступления в Грузии задержаны четыре человека

В ходе оперативно-следственных и розыскных мероприятий в разных регионах Грузии задержаны четыре человека по обвинению в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотиков, говорится в сообщении на сайте МВД.

По информации ведомства, одного обвиняемого задержали в Марнеульском муниципалитете (регион Квемо Картли). В ходе его личного обыска и проверки его жилого дома в качестве доказательств изъяты психотропные вещества, разные наркотики, в том числе 30 упаковок героина. Задержанный в прошлом судим за аналогичные преступления.

Еще один задержан в поселке Поничала в Тбилиси, в ходе его личного обыска полиция нашла одну упаковку героина.

Двух человек правоохранители задержали на западе Грузии, в регионе Самегрело - Земо Сванети.

В ходе обыска жилого дома задержанного в городе Зугдиди правоохранители изъяли 41 таблетку "субоксина" и три упаковки "Субоксина", а также разные психотропные вещества,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

У второго задержанного в Зугдидском муниципалитете полиция изъяла девять упаковок "метадона".

Уголовные дела возбуждены по статье "Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочным заключением.

Согласно данным МВД, тяжелые наркотики попадают в Грузию с Востока через "канал Поничала" (окраина Тбилиси). Из Европы в Грузию привозят так называемые "клубные наркотики", а главный канал распространения и реализации наркотиков – продажи через Интернет.