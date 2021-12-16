Зеленский обсудил со Столтенбергом сотрудничество в регионе Черного и Азовского морей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом укрепление сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей.

"Хочу подчеркнуть, что Украина является надежным партнером НАТО, который стремится развивать и углублять наше взаимодействие, в этой связи мы обсудили возможность усиления сотрудничества в регионе Черного и Азовского морей. В ходе встречи мы детально обсудили направления нашего взаимодействия", - сказал он в четверг на брифинге с генеральным секретарем НАТО. Президент также добавил, что обсудил "привлечение Украины к силам реагирования НАТО и совместные военные учения".

Зеленский и Столтенберг также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в противостоянии существующим вызовам для безопасности Украины и Европы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы провели детальные консультации относительно направлений усиления взаимодействия между Украиной и НАТО с учетом современных очень опасных вызовов", - сказал он.

Он заявил, что евроатлантический курс Украины остается неизменным. "Наш евроатлантический курс остается неизменным. Со стороны НАТО есть заявление, что членство в альянсе - это право каждого государства", - сказал Зеленский.