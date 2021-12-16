Арман Татоян представил постоянному представителю Программы развития ООН вопрос армянских пленных
Защитник прав человека Армении Арман Татоян 16 декабря принял постоянного представителя Программы развития ООН (UNDP) Натию Нацвлишвили.
Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Армении, он высоко оценил сотрудничество с ООН, в частности, с UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR и с другими структурами, а также эффективность совместных программ.
На встрече были обсуждены приоритеты работ двух структур, работ, осуществляемых государством в ряде сфер, в частности, реформы в полиции, вопросы, связанные с лишением свободы, вопросы защиты конституционных прав человека, роль Защитника прав человека Армении во всех этих вопросах и т. д.
Был затронут и вопрос возвращения незаконно удерживаемых азербайджанскими властями армянских пленных, их отношения к ним, искусственного затягивания их возвращения из плена.
Арман Татоян подчеркнул также факты нарушения прав жителей приграничных общин Армении, которые происходят вследствие незаконного размещения азербайджанских военнослужащих в непосредственной близости от сел Армении и их деяний.
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