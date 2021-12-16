Солидарность, единство: езидская община отмечает День Красного Султан Езида
Езидская община Армении отмечает День Красного Султан Езида. Езидский народ имеет свои обычаи, традиции и праздники, которые сохранились на протяжении веков.
На пресс-конференции в зале «Арменпресс» председатель Национального союза езидов Хдр Хаджоян отметил, что главный завет праздника - солидарность и единство.
Красный Султан Езид, по традиции, спускается на землю для установления мира и единства. Все езиды в этот день должны мириться друг с другом. В противном случае, они не могут считаться езидами.
Праздник Красного Султан Езида начинается со вторника, идущего после 13 декабря. Главный праздник отмечается в пятницу недели, но до этого езиды по традиции постятся, что означает очищение.
Духовный лидер езидов Армении Шейх Бро Гасанян отметил, что по традиции праздника в первую очередь поздравляют усопших, отдавая им дань уважения.
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