Солидарность, единство: езидская община отмечает День Красного Султан Езида

Езидская община Армении отмечает День Красного Султан Езида. Езидский народ имеет свои обычаи, традиции и праздники, которые сохранились на протяжении веков.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» председатель Национального союза езидов Хдр Хаджоян отметил, что главный завет праздника - солидарность и единство.

Красный Султан Езид, по традиции, спускается на землю для установления мира и единства. Все езиды в этот день должны мириться друг с другом. В противном случае, они не могут считаться езидами.

Праздник Красного Султан Езида начинается со вторника, идущего после 13 декабря. Главный праздник отмечается в пятницу недели, но до этого езиды по традиции постятся, что означает очищение.

Духовный лидер езидов Армении Шейх Бро Гасанян отметил, что по традиции праздника в первую очередь поздравляют усопших, отдавая им дань уважения.