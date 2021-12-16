Гаро Пайлан заявил, что готов внести свой вклад в нормализацию отношений между Арменией и Турцией

14:48, 16 Դեկտեմբեր, 2021

Депутат армянского происхождения парламента Турции от оппозиционной Демократической партии народов Гаро Пайлан заявил, что готов внести свой вклад в дело нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в видеоматериале, опубликованном на Facebook.

Гаро Пайлан обратился к политическим силам Турции, к президенту Эрдогану, а также к политическим кругам Армении и Азербайджана с призывом содействовать урегулированию вопроса.

По завершении обращения он заявил, что еще раз подтверждает, что готов взять на себя любую ответственность в вопросе урегулирования отношений Армения-Турция.