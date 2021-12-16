Сотрудничество между Ереваном и Нур-Султаном имеет большой потенциал расширения: президент Армении
Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю 30-летия независимости Республики Казахстан направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительное послание.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в поздравительном послании, в частности, говорится:
«За годы независимости Казахстан добился значительного прогресса в политической и социально-экономической сферах, обеспечив рост благосостояния граждан.
Сотрудничество между Ереваном и Нур-Султаном имеет большой потенциал для дальнейшего расширения. Армения высоко ценит Ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами.
Уверен, что армяно-казахские межгосударственные отношения продолжат развиваться в соответствии с многолетними традициями взаимной поддержки и дружбы народов наших стран».
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