Правительство пытается найти инструменты для сдерживания инфляции: Ваан Керобян

Правительство обеспокоено уровнем инфляции в Армении, и пытается найти инструменты для ее сдерживания. Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сообщил министр экономики РА Ваан Керобян.

«Мы вместе с партнерами по ЕАЭС пытаемся на внутреннем рынке найти инструменты для сдерживания инфляцию. ЕАЭС установил льготные тарифные квоты на определенные товары, что позволит сдерживать инфляцию в отношении этих товарных групп», - сказал министр.

Керобян отметил, что работа по сдерживанию инфляции с использованием имеющихся инструментов ведется с ЦБ и Комиссией по защите конкуренции.

«Должен сказать, что в этом году у нас есть реальный экономический рост, который намного больше, чем ожидалось, это позволяет нам говорить о том, что наши граждане живут лучше даже в условиях такой высокой инфляции, чем год назад, или два года назад», - сказал Керобян.