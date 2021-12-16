Армен Саркисян встретился с послом Китая в Армении Фань Юном

16 декабря президент Армении Армен Саркисян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Юном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента РА, в ходе встречи Армен Саркисян и посол обсудили повестку армяно-китайских двусторонних отношений, перспективные направления сотрудничества, возможности углубления сотрудничества в различных сферах. Также были затронуты и вопросы региональной безопасности и стабильности.