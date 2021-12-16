СМИ: в Ливии вооруженные люди захватили здание правительства

Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, сообщает информационное агентство "Аль-Джамахирия".

Захват правительственных зданий в Триполи произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи", - сообщает агентство, не приводя подробностей о принадлежности захвативших госучреждения к какой-либо из действующих в Триполи группировок.

По данным агентства, ряд районов ливийской столицы оказались обесточены.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.