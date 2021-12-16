Мэр Еревана Айк Марутян подписал заявки на закупку еще 100 новых автобусов и 100 лифтов. Как передает «Арменпресс», об этом Айк Марутян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемые граждане, дорогие соотечественники, благодарю вас за отзывы и теплые слова. Я тоже подниму вам настроение. Я подписал заявки на закупку 100 новых лифтов и 100 новых автобусов. В следующем году у нас будут заменены 1 000 лифтов, и мы обновим городской транспортный парк более чем на 60%, имея уже около 520 новых автобусов», - написал Айк Марутян.

Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс выражения недоверия мэру Айку Марутяну. Айк Марутян был избран мэром Еревана 23 сентября 2018 года. Айк Марутян возглавлял список блока «Мой шаг».