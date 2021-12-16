Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились о продолжении контактов

Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о продолжении контактов. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сообщил на заседании правительства 16 декабря.

«С президентом Азербайджана достигнута договоренность, что мы продолжим контакты по вопросам нашей повестки дня, и попытаемся сформировать и сформулировать общие точки зрения и подходы. Другими словами, чтобы договориться и преодолеть существующие разногласия», - сказал Пашинян.

Руководители Армении и Азербайджана 14 декабря встретились в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, а 15 декабря - при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона.