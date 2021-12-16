Макрон вновь упрекнул Австралию за ситуацию с подлодками

Президент Франции Эммануэль Макрон завил, что правительство Австралии плохо себя повело в ситуации с контрактом с французской компанией на строительство подлодок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это правительство и этот премьер-министр плохо себя повели. Это очевидно", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

"Мы ответили в наиболее твердой манере. И это будет длительно", - отметил французский лидер.

В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".