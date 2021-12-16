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Президент Кипра выразил Армении безоговорочную поддержку

Президент Кипра выразил Армении безоговорочную поддержку

Президент Кипра Никос Анастасиадис встречу с премьер-министром Армении в рамках саммита Восточного партнерства назвал дружественной, выразив Армении безоговорочную поддержку.

У наших стран тесные отношения, в которых неоспорима роль армянской общины Кипра", - написал Никос Анастасиадис в своем микроблоге в Twitter.

«У меня была дружеская встреча с премьер-министром РА Николом Пашиняном, и я выразил безоговорочную поддержку Кипра Армении и армянскому народу. Между нашими странами  тесные отношения, в которых неоспорима роль армянской общины Кипра», - как передает «Арменпресс», написал Никос Анастасиадис.

Никол Пашинян и Никос Анастасиадис обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Кипром в политической, экономической и гуманитарной сферах.


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