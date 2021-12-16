Президент Кипра выразил Армении безоговорочную поддержку

Президент Кипра Никос Анастасиадис встречу с премьер-министром Армении в рамках саммита Восточного партнерства назвал дружественной, выразив Армении безоговорочную поддержку.

У наших стран тесные отношения, в которых неоспорима роль армянской общины Кипра", - написал Никос Анастасиадис в своем микроблоге в Twitter.

«У меня была дружеская встреча с премьер-министром РА Николом Пашиняном, и я выразил безоговорочную поддержку Кипра Армении и армянскому народу. Между нашими странами тесные отношения, в которых неоспорима роль армянской общины Кипра», - как передает «Арменпресс», написал Никос Анастасиадис.

ԵՄ Գերաստիճան Խորհրդաժողովին բարեկամական հանդիպում ունեցայ ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Բաշինեանի հետ փոխանցելով Կիպրոսի անվերապահ զօրակցութիւնը Հայաստանի եւ իր ժողովուրդին։Մեր երկիրները կը վայելեն սերտ յարաբերութիւն մը որուն մէջ անուրանալի է Կիպրահայ գաղութին դերը։ pic.twitter.com/Bsb3d1omRb — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) December 15, 2021

Никол Пашинян и Никос Анастасиадис обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития сотрудничества между Арменией и Кипром в политической, экономической и гуманитарной сферах.