Инцидент со взрывным устройством на авиабазе в США разрешился

Командование авиабазы ВВС США Хомстед, расположенной в округе Майами-Дейд (штат Флорида), отменило тревогу, которая была объявлена из-за происшествия со взрывным устройством. В результате инцидента никто не пострада. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба базы в Twitter.

"После ремонта поврежденного боеприпаса был дан отбой. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее в среду персоналу была дана команда покинуть базу, местных жителей призвали не покидать свои дома и избегать нахождения на прилегающих улицах. По данным местного отделения телеканала CBS, причиной происшествия стало взрывное устройство, которое отцепилось от крепления и выкатилось в ненадлежащую для него зону.