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Мы никогда не оставим армян: президент Франции обещал найти решение вопросу установления длительного мира

Мы никогда не оставим армян: президент Франции обещал найти решение вопросу установления длительного мира

Президент Франции Эммануэль Макрон, после состоявшейся в Брюсселе трехсторонней встречи с руководителями Армении и Азербайджана, сделал запись в своем Twitter-аккаунте, отметив, что Франция никогда не оставит армян.

Как передает «Арменпресс», в записи Макрон особо отметил: «Мы никогда не оставим армян. Мы всегда будем искать решения для установления длительного мира. Я призываю, чтобы эти праздничные дни стали периодом гуманитарного прогресса и примирения».


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