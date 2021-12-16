Цены на цветные металлы - 15-12-21

ЛОНДОН, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.56% и составила 2590.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.06% и составила 9285.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.17% и составила 2279.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.96% и составила 19275.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.54% и составила 38300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.22% и составила 3256.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 69815.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.