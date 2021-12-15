Фракция «Мой шаг» Совета старейшин Еревана начала процесс объявления вотума недоверия мэру Айку Марутяну. Об этом член фракции большинства в Совете старейшин Еревана Армен Котолян сообщил в беседе с Арменпресс.

По его словам, для объявления вотума недоверия мэру уже собрано более необходимых 33 подписей.

Айк Марутян был избран мэром Еревана в 2018 году в результате выборов. Марутян возглавлял список блока «Мой шаг», который получил более 81% голосов.