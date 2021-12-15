Россия осудила открытие памятника Дудаеву в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя установление памятника лидеру сепаратистского движения в Чечне Джохару Дудаеву в Турции, подчеркнула принципиальность позиции России по отношению к памятникам террористам.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее телеканал TRT сообщил об открытии парка, названного именем Джохара Дудаева, в городе Кëрфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции, при этом местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом "борьбы за свободу".

"Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке", - сказала Захарова во время брифинга.

Джохар Дудаев – лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение Чечни от России и возглавивший боевые действия против российских федеральных сил. Дудаев был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.